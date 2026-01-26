高鐵台南站國樂悠揚 古今融合動人心弦

記者蕭素惠/台南報導

高鐵台南站今（25）日上演一場美麗的藝術邂逅！來自歸仁區紅瓦厝國樂團，將國樂及流行樂完美融合，以多首膾炙人口的經典曲目，帶來豐富的聽覺饗宴，行雲流水的曲調，讓過往旅客沉浸在傳統與現代的音樂氛圍中，並紛紛報以熱烈掌聲，直呼這場不期而遇的表演，為旅程增添驚喜與美好回憶。

紅瓦厝國樂團由一群愛好國樂人士自主學習組成，結合歸仁在地的廟宇文化，經常在民俗活動中演出。20餘位團員分別以琵琶、古箏、二胡及中國笛等樂器，吹奏：花好月圓、丟丟銅都馬調、淚光閃閃等多首耳熟能詳的歌曲。團員們非常感謝高鐵台南站提供表演場地以及對藝文活動的支持。希望優美的國樂，能夠讓這個社會更添溫馨，讓人與人之間，更加關懷與體諒，共創美好世界！

高鐵台南站高誌隆站長表示，台灣高鐵公司致力將藝文元素注入車站空間，透過高鐵美好串聯，感染每一位旅客，妝點每一段旅程回憶，同時讓旅客認識國樂之美，在旅程中獲得花好月圓般的柔情祝福。