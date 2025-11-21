高鐵台南站寒冬送暖捐血傳愛公益送暖心小禮，號召旅客齊心挽袖傳遞希望。（記者李嘉祥攝）

▲高鐵台南站寒冬送暖捐血傳愛公益送暖心小禮，號召旅客齊心挽袖傳遞希望。（記者李嘉祥攝）

考量歲末時節各大醫療院所最易發生血荒之際，台灣高鐵公司21日於高鐵台南站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，端出只送不賣的高鐵獨家小禮物，捐出熱血250CC即獲贈兼具美感與實用性的特製「高鐵造型眼罩枕」，捐血500CC再獲神秘好禮，吸引員工、過往旅客及熱心民眾挽袖捐熱血，展現溫暖愛心關懷，連鐵路警察局台南分局駐所也加入快樂捐血人行列，發揮「警民合作」的精神，也為乍暖還寒的初冬增添暖意。

台灣高鐵「寒冬送暖捐血傳愛」自2012年舉辦迄今邁入第14年，累計吸引超過2萬餘位捐血人參與，讓需要幫助的傷病患獲得即時的援助；今年台南車站包含站務、行控、維修及站內店家一起挽袖捐熱血，不少在地民眾及旅客也特地前來車站展現愛心，參與此場有意義活動。

奇美醫院ICU陳志金醫師一早也現身捐血現場獻出500CC熱血，力挺捐血活動。陳志金醫師說，醫院ICU是用血大戶，每一袋血都很重要，每次在幫病患輸血時，都是懷抱著感恩的心來看這些血袋，他對募血推動更有一份責任感，除自己捐，也CALL大家一起捐，尤其參與捐血後體悟更深，每一條生命的延續都是募集眾人之愛，看似救一條命，其實是圓滿了一個家庭，避免家的破碎。

高鐵台南站長高誌隆指出，台南站與台南捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血送給需要幫助的人，也藉由捐血活動紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，讓時速300的高鐵列車不僅傳遞旅運的速度，更滿載愛心與溫暖，使台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是引領進步、創造美好的生活平台。