高鐵台南站新建空橋 117年完工

高鐵台南站人行空橋示意圖。（工務局提供）

記者翁順利∕台南報導

高鐵台南站已是台南市對外交通的最重要門戶，但多年來，大量車潮和人潮過度集中前站，導致出現交通壅塞問題，市府爭取中央補助興建人行空橋，可連接高鐵站前站、後站和賣場，經與中央、地方政府協調，工務局已完成設計圖，明年初開工，一一七年九月完工。

市府指出，台南高鐵站目前出口已經嚴重壅塞，未來還有捷運站銜接，必須及早解決；後站周遭未來將會設置成大醫院沙崙園區、大健康園區等機構，發展後站通道有其必要性。規劃費約四千萬元，台南市府交通局主責發文中央，經過協調討論，三井outlet願意負擔三井建築線後所有的後站路廊工程費，高鐵後站到前站路廊經費則由政府負責。

高鐵台南站區人行空橋規劃─台鐵連接三井outlet方案，該計畫包括空橋台鐵段長度一百十公尺，經費一點二三億元，由交通部鐵道局全額補助。另，空橋三井段長二十三公尺，經費二千五百萬由三井公司自付，二０二六年辦理工程招標，二０二七年九月工程完工並驗收點交。完工後可滿足高鐵、台鐵、捷運及周邊商業發展，促進旅客流動及整體交通安全。