高鐵台南站樂聲響亮 耶誕快閃驚豔旅客

記者蕭素惠/台南報導

高鐵台南站洋溢耶誕歡樂氣氛！台南市之鐵扶輪社與台南好厝邊樂團攜手合作，今 (25) 日來到高鐵台南站快閃演出，與旅客共度溫馨耶誕。演出者精心準備富有節慶氣氛的曲目，精彩的表演讓車站內瀰漫著濃濃的耶誕與藝文氛圍，也讓過往的高鐵旅客，體驗一場聽覺與視覺的雙重饗宴，現場熱鬧歡樂，許多旅客駐足欣賞，也對能在乘車時偶遇精彩表演感到又驚又喜。



本次耶誕快閃活動由好厝邊樂團張世禎團長以薩克斯風演奏揭開序幕，搭配現場演唱多首膾炙人口的經典耶誕組曲，孰悉的旋律吸引旅客停下腳步，並跟著低聲哼唱。緊接著，由長榮大學來自非洲的外籍學生帶來動感的非洲鼓樂，透過多層次的節奏，展現炙熱歡快的鼓樂魅力。最後，由崑山科技大學熱舞社同學以輕快的舞步，搭配活潑動感的舞曲，綻放出青春活力，讓全場HIGH翻，共度歡樂耶誕節。

廣告 廣告



高鐵台南站高誌隆站長表示，台灣高鐵積極實踐成為「引領進步、 創造美好的生活平台」之企業願景，在歲末年終之際，除車站大廳內布置繽紛耀眼的耶誕樹，更結合節慶主題舉辦應景的藝文表演，串起節慶的喜悅氛圍；希望旅客在匆忙的行程中，也能感受佳節的溫馨氣氛，同時創造更多愉快的乘車體驗與感動。