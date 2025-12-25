高鐵台南站耶誕快閃音樂演出 歡樂溫馨節慶氣氛驚豔旅客

台南市之鐵扶輪社與台南好厝邊樂團於高鐵台南站耶誕快閃音樂演出，歡樂溫馨節慶氣氛驚豔旅客。（記者李嘉祥攝）

迎接歡樂耶誕，台南市之鐵扶輪社與台南好厝邊樂團攜手合作，25日於高鐵台南站快閃演出，以富有節慶氣氛的曲目與旅客共度溫馨耶誕，精彩的表演讓車站內瀰漫著濃濃的耶誕與藝文氛圍，也讓過往的高鐵旅客體驗一場聽覺與視覺的雙重饗宴，現場氣氛熱鬧歡樂吸引旅客駐足欣賞，對乘車時能偶遇精彩表演感到又驚又喜。

高鐵台南站耶誕快閃活動由好厝邊樂團團長張世禎薩克斯風演奏揭開序幕，搭配現場演唱多首膾炙人口的經典耶誕組曲，孰悉旋律吸引旅客停下腳步，並跟著低聲哼唱：於長榮大學就讀的非洲外籍學生也帶來動感的非洲鼓樂，透過多層次的節奏展現炙熱歡快的鼓樂魅力；崑山科技大學熱舞社學生以輕快舞步搭配活潑動感的舞曲，綻放青春活力讓全場HIGH翻，眾人一起歡樂耶誕節。

高鐵台南站長高誌隆表示，台灣高鐵積極實踐成為「引領進步、 創造美好生活平台」企業願景，歲末年終之際除車站大廳內布置繽紛耀眼的耶誕樹，更結合節慶主題舉辦應景的藝文表演，期串起節慶喜悅氛圍，讓旅客在匆忙的行程中也能感受佳節的溫馨氣氛，同時創造更多愉快的乘車體驗與感動。