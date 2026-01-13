高鐵台南站首例民眾落軌身亡！網：人生第一次搭倒著開高鐵

高鐵台南站發生民眾落軌死亡事件。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高鐵台南站今（13）日上午 10:44 分驚傳男子落軌死亡事件，這是台南站首次發生民眾落軌，詳細原因待查，這起意外也造成南下班車延誤，高鐵公司取消 1307 車次後續台南-左營營運，更出現高鐵往回開並換軌道行駛，令網友直言「人生第一次搭倒著開的高鐵」。

台灣高鐵指出，高鐵 1307 車次今日於 10:44 分抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車之落軌事件。落軌民眾為男性，卡在車底當場死亡，由於現場未斷電，列車仍在軌道上方，消防人員無法靠近，現場交由鐵警局報請檢察官勘查相驗，進一步釐情案情及落軌原因中。

高鐵公司也發布營運資訊指出，因受上午 10:44 分台南站旅客落軌事件影響，導致部分列車延誤，目前已派員處理中，對旅客造成不便深表歉意。受影響方向為南北雙向，影響車站包括嘉義、台南及左營站。

台灣高鐵公司說明，受此事件影響，高鐵公司取消 1307 車次後續台南-左營營運，配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程。

台灣高鐵指出，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，耗資 25 億元進行全線車站月台門工程，預計 2028 年全線完成月台門設置。

