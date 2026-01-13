高鐵台南站驚傳旅客落軌！1307車次營運取消、部分列車調度恐延誤

2026年1月12日 週一 下午7:51

台南驚傳高鐵落軌事件！台灣高鐵指出，1307車次今（13）日10時44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因衝撞該列車的落軌事件，車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查。

受此事件影響，台灣高鐵已取消1307車次後續台南至左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客改搭後續列車繼續行程。台灣高鐵也提醒，部分列車將進行運轉調度，可能有所延誤。

台灣高鐵列車運行狀況。圖／翻攝自台灣高鐵官方網站

