高鐵台南站「寒冬送暖捐血傳愛」 號召旅客齊心挽袖捐輸熱血





台灣高鐵公司在最容易發生血荒之際，展現溫暖愛心關懷，21日在高鐵台南站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐輸熱血。

高鐵台南站與台南捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。為感謝捐血人的熱情參與，邀請熱血民眾一起挽袖助人，凡參加這次「寒冬送暖捐血傳愛」活動，捐出熱血250c.c.即可獲贈兼具美感與實用性的特製「高鐵造型眼罩枕」乙個，捐血500c.c.可再獲神秘好禮乙份，這些只送不賣的高鐵獨家小禮物，現場反應十分熱烈，連鐵路警察局台南分局駐所的弟兄姐妹也加入快樂捐血人的行列，充分發揮「警民合作」的精神，讓乍暖還寒的初冬增添些許暖意。

廣告 廣告

台灣高鐵「寒冬送暖捐血傳愛」自2012年舉辦以來，已邁入第14年，累計吸引超過2萬餘位捐血人參與，讓更多需要幫助的傷病患，獲得即時的援助。

今日活動，台南車站同仁包含站務、行控、維修及站內店家一起挽袖捐熱血。不少在地民眾及旅客也特地前來車站展現愛心，挽起衣袖、捐出熱血，參與這個有意義的活動。

更難得的是奇美醫院ICU陳志金醫師一早也現身捐血現場，獻出500 c.c.熱血，力挺這次捐血活動。陳醫師表示，醫院ICU是用血大戶，因此他在募血推動更有一份責任感，要自己捐也要CALL大家一起捐。

陳醫師說，每一袋血都很重要，每次在幫病患輸血時，都是懷抱著感恩的心來看這些血袋，特別是自己親身參與捐血後，體悟更深。每一條生命的延續，都是募集眾人之愛，我們看似救了一條命，其實是圓滿了一個家庭，避免家的破碎。

高鐵台南站長高誌隆表示，台灣高鐵公司希望藉由舉辦捐血活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，更讓時速300的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！

更多新聞推薦

● 檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮