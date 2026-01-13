高鐵台南驚傳落軌事故！旅客衝撞列車當場死亡 南下車次受影響

高鐵台南站驚傳旅客衝撞進站列車、落軌身亡。（示意圖）

高鐵台南站今（13日）上午驚傳落軌死亡事故，南下列車1307車次在10時44分抵達台南站，突然有一名旅客因不明原因衝撞列車，當場身亡。而後續南下列車也因此受到影響。

台灣高鐵稍早發布最新營運訊息說明，高鐵1307南下車次，今上午10點44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車之落軌事件。台南車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。

高鐵公司表示，受此事件影響，已取消1307車次後續台南-左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤，造成不便，敬請旅客見諒。

廣告 廣告

據媒體報導，台南市消防局接獲通報後立即出動7車13人前往搶救，但落軌的旅客已明顯死亡，卡在車下，又因軌道沒有斷電，無法即時靠近處理，將待檢方相驗、無法破壞現場。

防旅客、物品落軌 高鐵已斥資25億元加裝月台門

高鐵為了進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，已耗資25億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

更多鏡週刊報導

黃國昌飛美稱要談關稅 《紐時》搶先曝光「15%」律師：不讓他割稻尾

《烏龍派出所》台配遭殃！AI惡搞亂開黃腔 配音公會怒了：依法究責

藝人特殊待遇？星宇商務艙乘客抱怨用廁所被擋 空服揭真相