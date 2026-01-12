高鐵台鐵過年訂票1/13起相繼開放！雙鐵2026訂票行事曆、搶票祕訣一次看

高鐵、台鐵是不少人仰賴的交通工具，尤其過年、清明節、勞動節、端午節、中秋節、教師節、國慶日等重要連假，想順利出遊或返鄉團聚，絕對不能錯過開放訂票的第一時間！那麼高鐵、台鐵2026連續假期何時開放訂票？訂票時有哪些祕訣要留意？Yahoo新聞編輯室帶你一文掌握！

高鐵、台鐵的連假訂票需求率提高，需要的讀者朋友趕快筆記下來！（示意圖／Getty Images）

春節連假（2月14日～2月22日，連休9天）： 1月16日（五）0時起開放訂票。

和平紀念日連假（2月27日～3月1日，連休3天）： 1月29日（四）0時起開放訂票。

兒童節及清明節連假（4月3日～4月6日，連休4天）： 3月5日（四）0時起開放訂票。

勞動節連假（5月1日～5月3日，連休3天）： 4月2日（四）0時起開放訂票。

母親節連假（5月9日～5月10日，連休2天）： 4月10日（五）0時起開放訂票。

端午節連假（6月19日～6月21日，連休3天）： 5月21日（四）0時起開放訂票。

中秋節及教師節連假（9月25日～9月28日，連休4天）： 8月27日（四）0時起開放訂票。

國慶日連假（10月9日～10月11日，連休3天） ：9月10日（四）0時起開放訂票。

光復節連假（10月24日～10月26日，連休3天） ：9月25日（五）0時起開放訂票。

行憲紀念日連假（12月25日～12月27日，連休3天）： 11月26日（四）0時起開放訂票。

2027年元旦連假（1月1日～1月3日，連休3天）：12月3日（四）0時起開放訂票。

高鐵疏運期間開放預售日期及可售票相關日期一覽表。（截圖取自／台灣高鐵）

廣告 廣告

Yahoo解釋性新聞

高鐵搶票流程祕訣是什麼？

高鐵連假搶票可以訂到票最重要，但若能夠訂到優惠票，無疑是錦上添花。想順利訂到高鐵票並兼顧節省荷包，可參考下方Yahoo新聞小編提供的小撇步哦！

提前規畫行程，確認好自己的乘車日期。 事先查好搭乘日期車票開賣的時間。一般來說，高鐵開放旅客預訂29天內 （含乘⾞當⽇）⾄發⾞前一⼩時為⽌的⾞次，且每逢周五、周六，⾄多可預訂四周後⾄周⽇的⾞票；疏運期間或特殊事由調整開放訂位時間，則依公告為主。 接著查看有沒有適合的優惠票種，例如早鳥優惠、大學生優惠等，有機會享有最高五折的折扣。 開賣車票當日0時，準時進入高鐵網路訂票系統或透過T-EX行動購票App（iOS下載請點我、Android下載請點我），選好出發站、到達站、出發日期、出發時間、票種等資訊，就有機會訂到車票。為避免手機或電腦時間有誤差，建議可以透過國家標準時間網頁對時。

＊各位若要透過便利商店、自動售票機或車站窗口購票，務必確認各超商門市或各車站的營運時間，以免向隅。友善提醒，2026年旅客只要透過四大便利商店購票／取票，便能享有專屬好康優惠，可以多加利用！

看更多》高鐵優惠不只早鳥票！國旅聯票、TGo會員 14種便宜高鐵票買法一次看

【祕訣1：掌握票券釋出時間】

第一時間無法訂到車票，也不用擔心！根據台灣高鐵資訊，「預訂當⽇一⼩時後⾞次，最遲應於列⾞出發前30分鐘前完成付款」，以南港站11時出發的車次為例，未付款的車票會在10時30分釋出，因此這個時段相對容易買到車票。而「預訂⾏程為訂位⽇起（含）三⽇內發⾞者，⾄遲應於乘⾞⽇之前一⽇完成付款」，三日內未付款者，車票會在發車日前一日0時釋出，所以0時也是另一個買票好時機，讀者朋友不妨試試看！

【祕訣2：T-EX語音訂票功能】

如果在原本T-EX行動購票App的頁面買不到車票，可以善用語音訂票功能，簡單點選起迄站、輸入搭乘時間、點選票種、人數等資訊，就會跳出符合需求的車票。臨時需要搭車的朋友，可以利用此方法迅速搶到第一時間釋出的車票唷！操作方式很簡單、直覺，請參考下列範例圖示：

-

-

-

春節連假（2月14日～2月22日，連休9天）： 1月13日（二）0時起，開放預訂東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線和跨線列車）乘車票及2月10日西部幹線乘車票；1月14日（三）0時起，開放預訂西部幹線乘車票。

和平紀念日連假（2月27日～3月1日，連休3天）： 1月27日（二）0時起開放訂票。

兒童節及清明節連假（4月3日～4月6日，連休4天）： 3月3日（二）0時起開放訂票。

勞動節連假（5月1日～5月3日，連休3天）： 3月31日（二）0時起開放訂票。

母親節連假（5月9日～5月10日，連休2天）： 4月10日（五）0時起開放訂票。

端午節連假（6月19日～6月21日，連休3天）： 5月19日（二）0時起開放訂票。

中秋節及教師節連假（9月25日～9月28日，連休4天）： 8月25日（二）0時起開放訂票。

國慶日連假（10月9日～10月11日，連休3天） ：9月8日（二）0時起開放訂票。

光復節連假（10月24日～10月26日，連休3天） ：9月23日（三）0時起開放訂票。

行憲紀念日連假（12月25日～12月27日，連休3天）： 11月24日（二）0時起開放訂票。

2027年元旦連假（1月1日～1月3日，連休3天）：12月1日（二）0時起開放訂票。

台鐵公司2026年各假期開放訂票期程一覽表。（截圖取自／台鐵公司）

台鐵搶票祕訣是什麼？

對於需要搭乘台鐵的朋友來說，連假搶票無疑是一場激烈的戰爭。以線上訂票為例，Yahoo新聞小編提供一些建議，幫助各位搶票更順利，想要車票輕鬆到手，可以跟著下列步驟操作看看哦！

＊透過官網線上購票之外，台鐵還有台鐵e訂通App（iOS下載請點我、Android下載請點我）、車站、超商與語音購票的選項。台鐵e訂通App購票方式，應掌握線上購票的原則，查好車次、事先填好資料、對時後準時按下「確認訂票」即可；車站和超商購票應注意車站及超商的營運時間；至於語音購票，方法無他，一樣拿出國家標準時間對時，準時於開賣當日0時撥通，就有機會買到車票。

【祕訣1：掌握票券釋出時間】

第一時間無法訂到車票，不用擔心。台鐵會在首波訂票兩天後的上午9時，釋出逾期未付款者的車票，這個時候購票也是個不錯的時機。以2月14日春節為例，東部幹線乘車票開放訂票的日期落在1月13日；若1月13日搶不到票，可於1月15日上午9時再次嘗試，有機會搶到想要的車票。其餘時間也可抽空上網巡一巡，隨時可能有釋出的車票！

【祕訣2：揪團一起搶票】

連假車票一票難求，大家可以邀請親朋好友一起協助訂票，增加成功率。因為連假期間車票賣很快，假如出遊人數超過兩人，應避免一次搶大量車票，一次搶六張、八張容易失敗，可以多人一起搶，一次搶兩張，便有機會提升成功率。

【祕訣3：分段搶票】

台鐵的站點比高鐵更密集、更多，因此分段搶票這招，在一位難求的連假期間，不失為一種好方法。假如「台北—花蓮」買不到票，你可以試著買「台北－宜蘭」與「宜蘭－花蓮」的車票，不過兩段車程區間通常需要更換位置，適合行李輕便的旅客。

＊友善提醒，無論是訂購高鐵票或台鐵票，如有搶到、但確定不需要的車票，建議盡快釋出，讓有需要的民眾可以訂得到票哦！

看更多》2026（115年）行事曆：過年春節連休9天！學校寒假何時放？小學開學日哪一天？連假攻略一次看

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※疏運期間開放預售日期及可售票相關日期一覽表（台灣高鐵）

※台鐵公司115年（西元2026年）各假期開放訂票期程一覽表（台鐵公司）