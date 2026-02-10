高鐵周邊房價大洗牌！全台漲最兇的是這一站，桃園、新竹跌幅最慘

農曆春節將至，許多北漂青年返鄉，可能會發現房價今非昔比。根據實價登錄資料顯示，全台高鐵沿線站點房價與前一年相比各有漲跌，其中嘉義站噴漲17.7%傲視全台，過往貴為房市熱區的桃園、新竹站周邊卻罕見修正。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市步入修正期，區域具備生活機能或軌道經濟之餘，仍需有未來性加持，才能支撐房價漲勢。

嘉義高鐵站 房價狂飆17.7%

住商機構統計全台高鐵站周邊2025年房價的年度漲幅，以嘉義站周邊漲勢最兇，2024年平均成交單價達25.4萬元，但去年大漲17.7%，平均單價已經逼近3字頭。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，嘉義站大漲主要有兩大因素，首先是嘉義站先前高鐵特區雖然發展多年，房價卻仍長期維持1～2字頭，在低基期優勢下，對外地投資客與返鄉置產族群極具吸引力，較有漲勢空間。另外，半導體大廠實質進駐設廠，帶來未來高端人才就業紅利，讓區域房價有未來性。

央行 信用管制、限貸令發酵 青埔、 竹北熱潮漸退 ​



值得關注的是，各高鐵站中以桃園、新竹站跌幅最大，其中桃園站從2024年的每坪41.6萬元回落至38.3萬元，跌幅達7.9%，為全台高鐵站最慘；新竹站也從每坪58.9萬元修正至56.3萬元，跌幅4.4%，跌幅僅次於桃園。

賴志昶分析，兩站所在的桃園青埔、新竹竹北周邊，過去多年屬於房市熱區，兩者新案成交單價屢創新高，不過歷經央行第七波信用管制、限貸令發酵，加上2025年為大量交屋潮，剛交屋的置產族面臨限貸因素或是寬限期屆滿，投資人只求獲利了結，因此多有議價空間。

另一方面，過去漲多的區域因應市場機制與比價效應，自住族群寧願往蛋白區買房，導致高鐵核心蛋黃區交易量縮，並出現階段性價格盤整。

​ 軌道經濟非萬靈丹，購屋應回歸自住需求 ​



賴志昶提醒，近年來全台不分南北都有高鐵特區議題，帶動區域內新建案陸續成交與交屋，直接拉高平均成交單價，讓不少返鄉民眾驚覺家鄉房價大變。

然而，短時間房價漲幅過快的區域，未來如果面臨新案大量完工，可能出現區域賣壓而讓價格出現波動，因此買方必須留意追高風險，回歸自身財務能力與實際居住需求，藉此評估適宜進場物件。



高鐵站周邊房價統計。（表／住商機構提供）

