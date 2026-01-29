高鐵商務艙大亂鬥！不滿後座童「狂踢椅背」 男暴怒嗆：信不信我宰了你...下場曝

男子搭高鐵商務艙時不滿幼童踢他椅背，跟家長起口角。示意圖

一名劉姓男子在搭乘高鐵商務艙時，因不滿後座孩童不斷踢擊其椅背，與陳姓家長發生口角，竟當眾怒嗆「信不信我宰了你」。台中地院日前審理後，依恐嚇危害安全罪判處劉男拘役20日，可易科罰金。

根據判決紀錄，劉男於2025年8月29日下午，搭乘高鐵825車次南下列車坐在第6節商務艙。行車途中，他感受到後方一名孩童不斷踢擊他的椅背，認為陳姓家長未盡管教責任，雙方因而爆發激烈爭執。過程中，劉男轉頭對陳姓家長恫稱「信不信我宰了你」，嚇得陳男與小孩心生畏懼，鐵路警察局獲報後將劉男移送法辦。

檢方訊問時，劉男坦承有說過這些話，但他喊冤表示，當天是帶著母親出遊，特地買了比較貴的商務艙，希望能有更好的休息品質，沒想到卻被後座小孩干擾，家長還放任不管，他認為對方「太離譜」。他強調自己只是想制止小孩的行為，說的是「氣話」，並非針對任何人，且現場也沒有任何肢體暴力。

不過，檢方根據雙方證詞、高鐵人員說法及監視器畫面，認定劉男恐嚇特定對象的犯嫌明確，遂向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時指出，劉男在現代化法治社會中，若遇到乘客縱容孩童行徑不當，應尋求隨車服務人員或列車長協助處理，而非因未如己意就出言恫嚇。法官認為，「宰了你」等言語在客觀上足以使人心生畏懼，顯見劉男主觀上具有恐嚇意圖。

最終，法官審酌劉男的智識經驗及犯罪動機，依恐嚇罪判處劉男拘役20日，若易科罰金以每日1000元折算，等於這句「氣話」的代價高達2萬元。全案仍可上訴。



