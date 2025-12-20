高鐵坐墊可拆當盾牌 桃捷擺齊眉棍.警用抓捕器

台北市 / 綜合報導

台北昨(19)日傍晚的隨機攻擊意外，引發大眾關注安全議題，有網友在社群平台上分享，如遇危險時，高鐵椅墊可拆卸當成盾牌防衛，高鐵也證實這個說法。另外，桃園捷運也擺放齊眉棍、警用抓捕器、警盾等，由於擺放位置曝光，擔心成了攻擊武器，已經緊急調整。

昨日傍晚，捷運台北車站、中山站，宛如人間煉獄，這場無差別攻擊殺人案件，讓安全議題再度引發大眾關注，現在有網友分享說，如果在高鐵上遇到危急的突發狀況，只要像這樣，輕輕的一撕，椅子坐墊，可以輕鬆拆卸下來，接著就能暫時當成防護盾牌，替自己爭取一些時間，台灣高鐵也透過文字證實，更強調，所有列車長、服勤員，以及相關人員，上線前都會接受此訓練，協助保障旅客安全，而其實一開始，是日本JR為了防止隨機傷人案件，新幹線坐墊才設計可拆下，台灣高鐵後續也比照辦理，另外有人指出，桃園捷運月台座椅底下有棍子，遇到危險情況時可用，實際回到現場了解，站體內確實有齊眉棍蹤影，不過這可不是要讓民眾使用。

桃捷公司運務處長謝志成說：「(網路)所傳的齊眉棍，是給受過訓練的站務及保全人員使用，不建議一般民眾隨意拿取。」因此在它的位置曝光後，現在緊急更改擺放地點，除此之外，還有這個。

員警說：「這是那個抓捕器。」服務台周邊，放置緊急抓捕器還有警盾，如果說真的有個萬一，員警(示意影片)說：「冷靜冷靜。」可以像這樣，迅速將人制伏。

搭車民眾VS.記者說：「防身也要速度快也要敏捷，(搭車)會不會比較緊張，不會啊，(怎麼說)，我對台灣很有信心那(機率)是很少很少。」一場意外喚起民眾安全意識，各運輸單位，都已建置相關機制，如遇突發狀況隨時都能應變。

