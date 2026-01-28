高鐵增建左營第2車輛檢修廠 2027年完工

（中央社記者江明晏台北28日電）台灣高鐵左營基地增建「第2車輛檢修廠」，今天舉行上梁典禮，預計2027年完工啟用，也是新世代列車N700ST未來在台灣的新家，董事長史哲自豪表示，「台灣高鐵目前準點率幾乎世界第一」，歸功於極高妥善率。

台灣高鐵積極準備新世代列車N700ST引進後的各項準備工作，其中，被喻為N700ST未來在台灣的新家、左營基地增建「第2車輛檢修廠」，今天舉行上梁典禮。邀請交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁，以及台灣高鐵公司董事長史哲共同主持祈福儀式，在鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利。

台灣高鐵為有效提升運能，2023年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣，明年8月上線。

史哲表示，預估12組N700ST全數上線後，將兩階段提升尖峰時段運能，從25%增加到50%。

史哲致詞時指出，感謝交通部與鐵道局各界在N700ST導入過程中的協助，也感謝高雄市政府的行政力，協助N700ST新家順利落腳左營基地「第2車輛檢修廠」。

史哲表示，高鐵通車營運將滿20週年，在新車引進後一如既往，為國家肩負骨幹運具的重任，是串連南北、均衡城鄉的「台灣動脈」。

他也自豪表示，「高鐵目前準點率幾乎世界第一」，歸功於極高的妥善率，列車維修是確保高鐵準點率的關鍵，高鐵維修人員占員工總數的一大部分，且維修時段極為緊湊，每天收班後至隔天首班車前，僅有不到5小時可完成日檢、月檢等作業。

台灣高鐵說明，高鐵左營基地「第2車輛檢修廠」預計2027年底完工啟用，配合新世代列車N700ST引進，未來可在此處執行二種車型的日檢、月檢及自動列車控制系統（ATC）車載號誌的檢修等重要維修任務；同時，隨著新車引進、車隊擴大，未來亦可用來停駐列車，增加車輛調度空間；此外，廠內月台可執行車輛手工清洗作業，同步完成維修與清潔，提升列車運用效率。（編輯：楊凱翔）1150128