高鐵增建檢修廠 陳其邁：啟用後提升高雄相關量能

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）台灣高鐵左營基地增建「第2車輛檢修廠」今天舉行上梁典禮，高雄市長陳其邁表示，未來啟用後，勢必能加速整個高鐵服務質量提升，同時也能提升高雄在軌道產業上的相關量能。

陳其邁出席台灣高鐵舉行增建第2檢修廠上梁典禮時表示，台灣高鐵的N700ST新世代列車將於8月陸續運抵台灣，對維修需求的量能也勢必大幅提升。

陳其邁說，高鐵公司在史哲擔任董事長後，有非常多創新的服務，更重要的是落實以人為本的服務精神。此外，該廠通過綠色標章的綠建築認證，未來啟用後，勢必能加速整個高鐵服務質量的提升，同時也提升高雄在軌道產業上相關量能。

台灣高鐵積極準備新世代列車N700ST引進後的各項準備工作，其中，被喻為N700ST未來在台灣的新家、左營基地增建第2車輛檢修廠，今天舉行上梁典禮。

台灣高鐵為有效提升運能，2023年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣。（編輯：黃名璽）1150128