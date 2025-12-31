高鐵增班不停台中 藍委爭停靠

台灣高鐵將自民國115年2月2日起加開1985車次，每周夜間時段共計6班次南下列車，因不停靠台中站引起熱議。藍委楊瓊瓔昨表示，台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐，且與台鐵、捷運共構，承載中彰投民眾需求，要求交通部與台灣高鐵公司除公開各站上下車統計等，也應加停台中。高鐵公司回應，1985班次前、後5分鐘都有列車停靠台中站。

台灣高鐵公司114年12月29日公布，為因應旅客需求並提升服務品質，每周加開6班次夜間南下列車，包括1985車次，南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站。因未停靠台中站，引起中彰投民眾不滿，引發討論。

楊瓊瓔12月31日表示，直達車確實可縮短北高區間時間，但若一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量、忽視台中高鐵運量需求，對整體公共運輸吸引力、節能減碳與道路壅塞治理都不利。她強調，台中是全線第二大站，承載中彰投廣大通勤、就醫等需求，任何增班方案都應將台中納入核心節點之一。

楊瓊瓔表示，高鐵要快，但更要把錢從哪來、服務誰、成效怎麼驗收說清楚；中部是傳產、科學、工業園區匯聚的關鍵門戶，台中站夜間順向加停可讓商務或觀光往返更順暢，保留少量直達服務滿足特定長程需求，才是兼顧效率與區域平衡的專業班表設計。

楊瓊瓔要求，交通部與台灣高鐵公司除每月公開「各站上下車統計、各車次停靠比、客流量」，揭露夜間班次直達效果的評估報告，也應制定「增班原則」，台中站停靠比應達9成以上，直達班次配合特殊連假時段採行。

楊瓊瓔說明，直達車先試辦3至6個月，將旅客滿意度、載客率納入KPI，以利規畫調整停靠站點，另也呼籲高鐵公司盡速研議各站點運量，於公布新班表前提出台中停靠的調整方案與時程，確保春節與開學前後旅運高峰能順利銜接。

高鐵公司回應，觀察到南部旅客在平常日北上商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，故加開1985車次；1985班次前、後5分鐘均有列車停靠台中站，且每周共有1134班次，超過99％班次都有停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。