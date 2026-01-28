高鐵增駕駛模擬機強化訓練 改裝南轉中心員工舒適升級

台灣高鐵駕駛增設自學型模擬機，讓駕駛可在等待出勤空檔，利用模擬機自主訓練。（蔡明亘攝）

平均每人每年可增加32次練習機會（每季8次），約可增加3.5倍練習次數。（蔡明亘攝）

台灣高鐵現有約200名駕駛，該職位考取門檻高，僅5％應試者可通過培訓與測驗成為高鐵駕駛，且每人一生僅2次考試機會。高鐵公司為強化駕駛對突發狀況的應變能力，近日於各區設置4台「駕駛自學型模擬機」，讓駕駛可在等待出勤空檔，利用模擬機自主訓練，練習頻率可提高3.5倍。另外，高鐵公司也改裝升級南區運轉中心，盼讓組員在勤務空檔可以得到充分休息。

高鐵公司原本僅有一台700T駕駛擬真模擬機，設於桃園運務大樓，用於駕駛測考與年度檢定，駕駛平時實際可進行練習的機會有限。台灣高鐵駕駛管理課副理鄭人豪表示，今年新增4台駕駛自學型模擬機，駕駛可於勤務空擋或備班時彈性使用，平均每人每年可增加32次練習機會（每季8次），約可增加3.5倍練習次數。

今年新增的駕駛自學型模擬機，採本土設計製造，由中科院依照高鐵累積近20年的訓練與運轉經驗，及對營運安全的要求100％量身設計製造，一台造價約250萬元，在北、中、南三個運轉中心及桃園運務大樓增設，採用1：1仿造高鐵700T列車駕駛介面，自學桌台上設有行車電腦及擬真手把，更配備49吋大型曲面觸控螢幕，以最真實的操作手感，連結訓練與實務，增強駕駛學習記憶與訓練成效。

鄭人豪說明，駕駛自學型模擬機內建16項重大／常見之列車故障劇本以及11項緊急應變事件（例如：空飄物纏繞電車線、異物入侵軌道、電力中斷等），搭配電腦自動評分功能，可讓駕駛獨自操作練習並立即紀錄／檢視成績。

另依照高鐵列車駕駛的訓練規定，除定期複訓外，每年需完成9次模擬機訓練，包含6次劇本練習及3次檢定。過往駕駛都必須利用勤務空檔前往桃園運務大樓完成訓練，自學型模擬機進駐三個運轉中心後，每位駕駛可就近完成每季8次、年度32次的新增自學練習，提升應變力及SOP操作程序。

目前台灣高鐵駕駛約200人，因應首組新車8月抵台，後續也將陸續交車，另有16人受訓中。鄭人豪提到，新增的自學型模擬機雖以現行700T列車為主要訓練對象，但無論新舊車，緊急狀況處置原則一樣，故也適用新車，具相同訓練效果。

成為高鐵駕駛門檻高，鄭人豪說，從筆試、維也納測驗、反應測驗到體檢等，及課堂訓練、模擬機訓練與實車訓練，最後還要通過鐵道局的學科與實車考試，整體訓練期將近1年，淘汰率高，100人通過率僅5％。

據高鐵規定，想成為高鐵駕駛，需經過內部訓練約8個月，至少1174小時，訓練分兩階段，第一階段學科，於桃園運務中心進行4個月學科訓練，包括規章、軌道、電力、號誌等知識及模擬機演練，第二階段為術科，通過學科考試後，分發至北、中、南區運轉中心，由駕駛督導帶領進行「正線營運實車操作」，包含故障排除與緊急事件處理訓練，為期4個月，最終關卡則需通過交通部舉辦的高鐵駕駛證照考試，才能正式上線。

南區運轉中心改裝升級，讓組員在勤務空檔可以得到充分休息。（蔡明亘攝）

此外，台灣高鐵列車組員包括駕駛、列車長及服勤員，截至去年底總計768人，分為北區、中區及南區三個運轉中心，分別於南港、台中、左營，負責組員報到及管理，同時規畫有舒適的工作及休息空間，支援一線人員全力投入服務。其中南區運轉中心規模最大，約可容納150位組員同時在此休息。

高鐵公司111年起規畫南區運轉中心改裝升級、113年動工改裝，今年1月全新完工，以便在春節疏運前提供組員更貼心休息空間，為春節疏運做好準備。

高鐵公司依同仁需求，將空間區隔為「用餐區」及「沙發區」，讓想用餐的組員與想安靜休息的組員，彼此互不打擾，獲得更充分的休息。更設有按摩椅，讓組員可以消除疲勞。

另有「休息室」內設可完全平躺的獨立躺椅，提供組員在完全安靜的空間睡覺休息，不僅可預約使用，還提供專人提醒出勤時間的服務，讓組員可以更安心的休息。

南轉中心整體採原木色系的空間設計，搭配柔和燈光，不僅設有「簡報室」、「公用電腦區」方便組員進行工作準備，更在細節處增加貼心設計，例如在餐桌上另提供充電插座，讓組員一邊用餐一邊累積滿滿電力。

高鐵公司盼讓組員在勤務空檔可以得到充分休息，經過短暫的充電，就可以活力充沛、能量滿滿，用更加專業的精神，提供旅客最好的服務水準。

