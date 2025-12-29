高鐵夜間增班！每週總班次達1,134班 最早訂票時間曝光
即時中心／温芸萱報導
台灣高鐵將自明（2026）年2月2日起增班，每週總班次將達1,134班，新增夜間南下列車6班，採彈性停靠模式。新班表自2026年1月5日起開放購票，高鐵提醒夜間班次停靠站不同，旅客搭乘前務必確認，並可透過App、網路或便利商店購票。
台灣高鐵因應旅客需求，將自2026年2月2日起再增班，每週總班次提升至1,134班。新增夜間南下列車共6班，其中包括1985車次與1575車次，並採全新停靠模式，縮短部分旅客返家時間，提升便利性。
1985車次每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北、板橋後直達台南，再至左營站，中途不停台中站；1575車次則在週六晚間10:30自南港站發車，直達台中站，中途不停板橋及苗栗站。台灣高鐵表示，此舉可讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾，晚間返家更快速，並分流乘客，降低擁擠。
1985車次開行後，台北至台南行車時間縮短至83分鐘，至左營則為95分鐘；1575車次則方便中、南部都會區旅客彈性規劃行程。高鐵提醒旅客，夜間增班班次停靠站與平日略有不同，搭車前務必確認，以免誤乘。配合夜間增班，原週五、週日南下1563車次，桃園、新竹站發車時間也將微調，旅客請特別留意。
高鐵表示，新班表自2026年1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期則依預售時程逐日開放。高鐵提供多元購票方式，包括「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、合作便利商店，以及車站售票窗口與自動售票機，旅客可一次預購所需車票，提前取票節省時間。
最後，高鐵強調，將持續觀察旅客搭乘需求，適度增班並優化停靠模式，提升服務品質，讓旅客出行更快速、便利。增班後每週共提供南下566班、北上568班，歡迎旅客多加利用。
