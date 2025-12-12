高鐵大學生寒假加碼 28班5折列車12／16開搶

台灣高鐵民國115年大學生寒假返鄉，再加碼28班5折優惠列車，12月16日凌晨起開放購票。（本報資料照片）

台灣高鐵鼓勵大學生搭高鐵返鄉，民國115年1月13日至19日間，除原本即適用5折、75折或88折優惠的大學生優惠車次外，加碼提供28班次停靠各站的「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自12月16日凌晨零時起，按訂位開放時程購票，歡迎大學生多加利用。

台灣高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁。

