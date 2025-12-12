高鐵大學生寒假返鄉加碼5折優惠 12/16凌晨起開放購票

高鐵大學生寒假返鄉加碼5折優惠。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天(12日)宣布，為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，特別在2026年1月13日(週二)到1月19日(週一)期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠的大學生優惠車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。

高鐵公司說明，自12月16日(週二)凌晨零時起，按訂位開放時程購票，歡迎大學生多加利用。適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

廣告 廣告

台灣高鐵公司特別提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠網頁(https://www.thsrc.com.tw/ArticleContent/530e869c-479d-441a-a4b4-61a8166827e9)。

【看原文連結】

更多自由時報報導

屏縣驚傳民眾遭蟒蛇纏住脖子跌倒濺血 路人目睹急報案

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

高雄台南一夜連續4起地震！有3起最大震度4級

