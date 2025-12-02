高鐵大誤點！多班次突然急停、卡隧道逾20分鐘 官方曝原因

台灣高鐵多班列車今日上午突然臨時停車，並停在原地超過20分鐘。資料照，楊文琪攝



今日（12/2）上午高鐵多班次突然臨時停車，不少民眾紛紛在社群表示「列車臨時停在隧道內」、「才剛發一小段就突然急停，有人知道怎麼了嗎」，還有民眾表示自己卡在進新竹站之前，已延誤20分鐘。高鐵對此表示，因通訊系統異常，目前已啟動備援機制，搶修期間各車次列車可能略有延誤。

今日上午社群出現不少民眾發文表示，高鐵搭到一半突然臨時停車，廣播稱通訊系統異常，已延誤20分鐘，「有人在12/2（二）北上0612列車嗎？每週都搭，今天第一次遇到臨時停車停在隧道內，列車也只廣播，臨時停車沒說明原因，有人知道發生啥事嗎」、「廣播說系統異常，在桃園已經停了快25分鐘，什麼時候要出發呢」、「高鐵誤點欸，發生什麼事了」。

廣告 廣告

台灣高鐵對此表示，今日上午9:19發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，目前全線列車仍依班表維持營運，不過搶修期間各車次列車可能略有延誤，高鐵公司已於各車站加強廣播，並加派人力引導旅客。後續修復進度，高鐵公司將即時以簡訊對外說明。

更多太報報導

坐輪椅用餐遭歧視？漸凍人控和朋友相約吃「初魚」 竟被要求多一人低消

TWICE攻蛋11:00開賣！看子瑜SOLO黃金區曝光 票價、座位表懶人包

冷到要下雪！今入夜東北季風增強 北部濕冷低溫下探14度