高鐵宜蘭站估 2036 完工，南港到宜蘭僅 20 分，沿線房市熱區提前看！
交通部鐵道局宣布，「高鐵延伸宜蘭案」已於 2025 年 8 月 20 日正式通過環境影響評估，並進入綜合規劃階段，預計 2036 年完工通車。這項計畫象徵台灣高鐵首次跨越雪山山脈、進入東部地區，未來從台北南港到宜蘭僅需約 20 分鐘，將徹底改變北台灣的交通與生活版圖。（首圖圖源：環境局）
高鐵延伸宜蘭路線
根據交通部鐵道局資料，高鐵宜蘭延伸線全長約 60.6 公里，從南港站向東延伸，沿線經汐止、平溪、雙溪、貢寮等地，避開翡翠水庫集水區後進入宜蘭縣頭城、礁溪、壯圍與宜蘭市。
新設的「高鐵宜蘭站」位於縣政府東南側，並與台鐵「縣政中心站」共構，形成「雙鐵一體化」節點，月台長度約 200～300 公尺，鄰近縣議會前和平路，預計將成為宜蘭未來最重要的交通門戶。
南港至宜蘭 20 分鐘，預估假日湧 6 萬人次
高鐵通車後，從南港到宜蘭只需約 20 分鐘，台北站約 27 分鐘即可抵達。根據宜蘭縣政府推估，未來平日進出站人次可達 2.7 萬人、假日最高突破 6 萬人，每小時最多將有 12 班列車運行，最大載運量約 1.8 萬人次。
此外，交通部也規劃調整部分台鐵列車由宜蘭站發車，以紓解七堵至樹林之間的運能瓶頸，提升整體運輸效率。
北宜生活圈成形
高鐵宜蘭站完工後，北台灣將正式形成「北宜生活圈」。未來從台北出發，只要 20 分鐘即可抵達宜蘭泡湯、賞鯨或品嘗在地美食，週末一日往返更輕鬆。
交通部指出，這項計畫是「90 分鐘環島高效鐵路網」的重要一環，未來將串聯台北、高雄、花蓮與台東，推動人口與產業均衡發展。
果仁家觀點：宜蘭縣政中心房市潛力看漲
果仁家觀察，高鐵宜蘭站的通車效應，將讓宜蘭市、壯圍與礁溪 3 地房市提前升溫。
宜蘭縣政中心周邊因交通優勢，有望吸引商辦與住宅開發案進駐，形成新的市政生活圈；通勤時間縮短至 20 分鐘內，也可能吸引北部通勤族外移居住，帶動「通勤衛星城市」概念成形。
短期內，縣政中心周邊與宜蘭車站生活圈的土地交易量將率先回溫；中長期來看，壯圍與礁溪的別墅型、休閒宅市場也有望因交通便利性迎來新一波買氣。
看更多》
高鐵新規：講電話到玄關 9/22 上路、自由座「指定車次制」最快 2026 實施
高鐵延伸宜蘭環評過，路線圖、延伸計畫一次看
