高鐵寒假推「少年優惠」搭指定車次5折起 12/26起開放購票

為鼓勵年輕學子們利用寒假搭大眾運輸旅遊，台灣高鐵今(24)日宣布「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，自2026年1月24日至2月23日期間，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠。專案車票將自12月26日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

台灣高鐵指出，「少年優惠專案」之各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款外，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票，歡迎多加利用。

台灣高鐵特別提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。

此外，高鐵亦持續推動「校外教學團體」專案，於2026年1月1日至2月28日(疏運期除外)，除學校團體，另開放高中及以下之「政府立案之公私立短期補習班」適用，凡11人（含）以上之學生團體搭乘指定車次，國/高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠（每11位中至多可含2位帶隊老師，以此類推）。

