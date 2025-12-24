高鐵寒假期間「少年優惠專案」5折起 12/26起開放購票

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台灣高鐵公司指出，2026/1/24（六）至2/23（一）期間，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠。專案車票將自12/26（五）凌晨零時起，按訂位開放時程購票。歡迎青年學子利用限時優惠，提早規劃出遊踏青、好友相聚、返鄉團圓等多采多姿行程。

台灣高鐵「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，目的即希望學生們利用假期搭高鐵輕鬆出遊！「少年優惠專案」之各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款外，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票，歡迎多加利用。

台灣高鐵公司特別提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。

此外，亦持續推動「校外教學團體」專案，於2026/1/1至2/28(疏運期除外)，除學校團體，另開放高中及以下之「政府立案之公私立短期補習班」適用，凡11人（含）以上之學生團體搭乘指定車次，國/高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠（每11位中至多可含2位帶隊老師，以此類推）！歡迎學校師生把握時機，安排充實又精彩的寒假旅程，一同開啟充實又精采的2026年。

