高鐵寒假營隊12/4開放報名 探索豐富鐵道知識

記者李佩玲／臺北報導

「台灣高鐵2026寒假營隊」將於12月4日至11日開放網路報名，活動將透過實際走訪高鐵的工作場域，探索高鐵發展歷史、營運服務及維修作業等，讓學員深度感受高速鐵道多元豐富的面向。喜愛高速鐵路、探索鐵道文化的青年學子們，千萬別錯過。

高鐵2026寒假營隊依年齡層分為大專組、高中職組、國中組與國小組（五、六年級）等4組，共規劃4梯次，活動採網路報名方式，高鐵將於12月12日以電腦抽籤方式決定錄取名單，每梯次正取30名，備取10名，錄取結果將於12月15日公告，相關資訊可至高鐵營隊活動網頁查詢。

高鐵寒假營隊的高中職組、國中組、國小組均為1日行程，大專組則將比照暑假營隊規劃2天1夜，除帶領學員進入高鐵維修重地燕巢總機廠，觀摩車輛檢修作業，也將安排參訪「花魁車地景公園」，了解世界第一代高速鐵路列車「0系」花魁車的歷史意義。

高鐵表示，高鐵營隊自2008年舉辦以來，至2025年暑假營隊為止，累計參與人數已逾5700人，營隊依照學員年齡層安排不同行程，課程豐富充實，兼具知性深度與實地觀察體驗，學員可參訪平時管制區域內的高鐵運務大樓及維修基地，近距離觀察高鐵的作業細節，在高鐵人員專業的解說獲得更多知識，歡迎青年學子把握機會報名參加。

營隊學員可實際走訪高鐵的工作場域，探索高營運服務及維修作業等。（高鐵提供）

大專組參觀花魁車地景公園，深入認識「0系」花魁車。（高鐵提供）