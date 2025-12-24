高鐵寒假「少年優惠專案」 指定車次5折起

記者古可絜／綜合報導

為鼓勵學生們利用寒假搭乘高鐵旅遊，臺灣高鐵公司將「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，自2026年1月24日至2月23日，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠。專案車票將於12月26日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

臺灣高鐵「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，目的即希望學生們利用假期搭高鐵輕鬆出遊。「少年優惠專案」各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款，亦可透過臺灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過1萬家合作便利商店及各車站售票窗口，一次輕鬆完成訂位、付款及取票。

臺灣高鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本以備查驗，以免影響優惠權益。

此外，亦持續推動「校外教學團體」專案，於2026年1月1日至2月28日，除學校團體，另開放高中及以下「政府立案之公私立短期補習班」適用，凡11人以上學生團體搭乘指定車次，國高中生可享標準車廂對號座全額票價75折、小學生可享全額票價4折，同行師長也能享75折優惠，歡迎學校師生把握時機，安排充實又精采的寒假旅程。

高鐵寒假期間推出「少年優惠專案」，搭乘指定車次5折起，12月26日起開放購票。（高鐵提供）