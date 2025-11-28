高鐵寒冬送暖捐血傳愛 板橋站熱情響應救人又助己

【民眾新聞葉柏成新北報導】台灣高鐵公司為幫助各醫療院所度過每年歲末用血需求的高峰期，今(28)日在高鐵板橋站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益捐血活動，邀請高鐵員工及熱血民眾一起挽袖加入「救人又助己」的捐血行列。

高鐵板橋站長陳蕙華表示，每年歲末寒冬來臨，氣溫驟降往往影響民眾捐血意願，導致全台血庫存量緊縮。台灣高鐵公司為幫助各醫療院所度過每年歲末用血需求的高峰期，積極實踐社會共好的企業承諾，自2012年起，每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，迄今已吸引超過18,000位捐血人熱血響應，共募得28,782袋血液，展現企業與社會同心的溫暖力量。

《圖說》高鐵員工熱烈響應挽袖捐熱血。〈高鐵板橋站提供〉

她指出，「捐血一袋、救人一命」，根據世界衛生組織統計，每捐血一次，平均可挽救3個人的生命；定期捐血不僅可幫助他人，亦有助調解體內鐵質平衡，加快排出體內已老化的紅血球與加速紅血球生成，促進血液新陳代謝，維持身體健康。

陳蕙華強調，台灣高鐵公司期盼透過持續舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，邀請高鐵員工與熱血民眾加入「救人又助己」的捐血行列，讓高鐵列車不僅乘載旅客，也承載滿滿的愛與關懷，為打造更美好、更溫暖的台灣共同努力。

《圖說》板橋車站辦公大樓機關單位及週邊公司員工熱血相挺，以實際行動為血庫注入即時暖流。〈高鐵板橋站提供〉

今天交通部鐵道局、臺鐵、鐵路警察板橋分駐所…等板橋車站辦公大樓機關單位及週邊公司員工亦熱血相挺、發揮愛心，以實際行動為血庫注入即時暖流，減緩歲末全台各地血庫存量的壓力，幫助更多人獲得最即時的醫療援助。