高鐵寧靜車廂滿意度達九成 上路以來僅兩人被拒載

高鐵去年開始實施「寧靜車廂」措施，宣導3C用耳機等概念。高鐵指出，問卷調查顯示，支持度達95%以上，滿意度也達九成；上路至今僅兩人分別因喝酒、情緒失控遭到拒載。

高鐵去年開始實施「寧靜車廂」措施，宣導3C用耳機等概念。（中央社資料照）

台灣高鐵去年9月22日起推行「寧靜車廂」措施，遭部分人士質疑對小朋友不友善。高鐵則說，勸導對象僅限於成人不當使用3C或喧譁行為，而孩童、嬰幼兒及因疾病影響自主能力旅客，不列入勸導範圍，並推出孩童貼紙，寫著It's OK to cry用來安撫孩童。

廣告 廣告

高鐵向媒體表示，為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

高鐵提到，為了解旅客對新措施的感受及意見，分別在去年11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，兩次調查對象各約1600名，結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的旅客比例均在95%以上，且對「車廂寧靜文化」措施的滿意程度也達九成，約八成旅客認為開始推動之後確實有改善。

高鐵表示，旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後的配合度良好。

高鐵指出，上路至今僅兩人被拒載，原因分別為喝酒以及情緒失控。

高鐵表示，感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，讓整體實施狀況良好，共創更加優質、舒適的乘車環境，希望假以時日，維持車廂寧靜、尊重其他旅客，能夠成為台灣交通運輸中展現旅客素質的新文化。