高鐵寧靜車廂獲95%乘客支持 上路至今2人被拒載理由曝光

高鐵寧靜車廂實施4個多月以來，支持的旅客比例超過95％。（本刊資料照）

去年9月底高鐵「寧靜車廂」政策上路，勸導不聽者可拒載，一度被質疑對孩童不友善。不過根據高鐵調查，寧靜車廂實施4個多月以來，支持的旅客比例超過95％，政策滿意度同樣高達9成。

高鐵去年9月22日起推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

為了解旅客對新措施的感受及意見，高鐵分別在去年11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，兩次調查對象各約1,600名。結果顯示，支持寧靜車廂的旅客比例均在95％以上，且對這項措施的滿意程度也達9成，約8成旅客認為開始推動之後確實有改善，說明旅客普遍認同「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後的配合度良好。

廣告 廣告

高鐵統計，寧靜車廂上路至今，僅有2名旅客遭拒載，理由分別是喝酒和情緒失控。勸導部分，車內講電話占5成、使用3C產品未戴耳機占24％、車廂內成人大聲喧譁約占27％。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

謝典林駁開箱豪宅幫姊敗票 盼衝聲量連任議長、澄清「白宮」合法取得

狂！議長開箱百坪豪宅「內建籃球場、家庭劇院」 謝典林：就像台北一般家庭

名嘴爆料「北市議員中800萬頭獎」 他被點名急撇清：得主快自首