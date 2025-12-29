高鐵將首度不停台中 直達台南
因應旅客需求並提升服務品質，台灣高鐵公司宣布自民國115年2月2日起再增班，每周增開6班次夜間南下列車，總班次將達1134班。新增開車次採全新停靠模式，包括1985車次每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後，直達台南站及左營站，是高鐵首度有列車不停靠台中站。
高鐵指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則為95分鐘，提供台南、高雄的旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇；周六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站。
高鐵觀察，南部旅客在平常日的商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，因此加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客。
高鐵表示，將持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求。本次增班後總計每周將提供1134班次的旅運服務（南下566班、北上568班）。
本次增開為高鐵公司首度嘗試，依據既有運能等營運調度條件，以及對各站旅客需求再更加細緻的檢視，採取更加彈性的停靠模式，希望達成運能運用最佳化的目標。
調整後的新停站模式，可望將同時段、不同目的地旅客分流到各班次，使各班次之間旅客搭乘狀況更加均衡，有助於讓旅客在節省時間外，也可以享受更舒適的乘車品質。
