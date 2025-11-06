高鐵對號座旅客提前一小時乘車須換票 下周一起實施
旅客注意！由於每月有逾6萬個台灣高鐵對號座座位，因旅客未通過驗票閘門而遭閒置，為保障其他民眾權益，台灣高鐵今天宣布，下周一（10日）起落實對號座旅客提早一小時以上搭車、先行換票規定，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。
台灣高鐵早期為方便對號座旅客臨時調整行程，提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座，但觀察此現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除了造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。
根據高鐵統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2000多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用。
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵今天發布新聞稿宣布，自11月10日起，將進一步落實對號座旅客提早一小時以上搭車、先行換票規定，呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。
台灣高鐵表示，在實施初期，各車站將特別規畫特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間，持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便；至於旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）敬請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。
依照台灣高鐵旅客運送契約第17條規定，對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效。台灣高鐵表示，為讓旅客從容候車，目前自動驗票閘門是開放對號座旅客可於票面發車時間前一小時進站，而需要先行換票的旅客，距離原購車次的發車時間均在一小時以上，應有充足的換票時間。
