高鐵對號座旅客提前1小時乘車須換票 11/10起實施

（中央社記者黃巧雯台北6日電）由於每月有逾6萬個台灣高鐵對號座座位，因旅客未通過驗票閘門而遭閒置，為保障其他民眾權益，台灣高鐵今天宣布，11月10日起落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。

台灣高鐵早期為方便對號座旅客臨時調整行程，提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座，但觀察此現象越發頻繁，假日或疏運期間未換票即提前搭車的人數更多，除了造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。

根據高鐵統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2000多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用。

為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵今天發布新聞稿宣布，自11月10日起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定，呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。

台灣高鐵表示，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間，持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便；至於旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）敬請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。

依照台灣高鐵旅客運送契約第17條規定，對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效。台灣高鐵表示，為讓旅客從容候車，目前自動驗票閘門是開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，而需要先行換票的旅客，距離原購車次的發車時間均在1小時以上，應有充足的換票時間。（編輯：管中維）1141106