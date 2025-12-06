高鐵展館「親子活動」聽到黃子佼聲音 家長怒：孩童恐受不良影響

桃園高鐵探索館，遭到家長反應，寶島台灣隨身聽，還留著黃子佼的Podcast節目。（圖／TVBS）

台灣高鐵藝術計畫在桃園高鐵探索館推出親子互動展覽，讓大小朋友一同認識台灣寶島之美。然而，展覽中的「寶島台灣隨身聽」Podcast節目系列引發爭議，有家長發現掃描QR碼後，竟然聽到已遭法院判刑確定的藝人黃子佼所主持的節目。多位家長表示，在親子活動場所播放有爭議人物的內容相當不適合，恐怕會傳達錯誤訊息給孩子。對此，台灣高鐵公司已回應感謝旅客提醒，並已取消相關節目連結。

桃園高鐵探索館，遭到家長反應，寶島台灣隨身聽，還留著黃子佼的Podcast節目。（圖／TVBS）

桃園高鐵探索館的展覽現場吸引了眾多親子家庭參觀，大朋友和小朋友們都好奇地觀察軌道模型，並用手機記錄下這些精彩時刻。台灣高鐵藝術計畫為了突破展演場地和空間限制，特別規劃了「寶島隨身聽」Podcast系列節目，讓民眾可以透過聆聽了解藝術計畫背後的幕後英雄。

然而，有家長反映，當他們掃描QR碼進入「寶島隨身聽線上說唱會」時，聽到的竟是黃子佼的聲音說：「這是一場在空中與藝術的不期而遇，我是節目主持人黃子佼。」眾所周知，藝人黃子佼因擁有大量未成年影像，受害者達30多名，已遭檢方起訴並經二審判刑確定。

多位家長認為，在親子活動場所繼續播放黃子佼的節目實在不合適。一位家長表示：「我覺得應該撤掉黃子佼的聲音，這樣會讓人覺得做錯事情的人好像什麼都可以做。」另一位家長則強調：「那我絕對不會聽，如果我等下去聽到我會跟他們講說這是不適合的。因為其實那個東西是大人聽，然後小孩不會聽到，但是大人知道這件事情的話會不爽。」

由於此展覽是藝術性質，民眾觀感實在不佳。台灣高鐵公司已以文字回應，感謝旅客提醒，並已取消相關連結。家長們也表達希望，帶著小孩來認識台灣寶島的美，應該是能吸收知識、留下美好回憶，滿載而歸。

