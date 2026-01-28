高鐵左營基地擴建上梁 N700ST新家成形、維修能量全面升級 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

台灣高鐵公司為迎接新世代列車N700ST引進，積極推動相關基礎設施建設，其中被視為N700ST未來「新家」的左營基地增建「第二車輛檢修廠」，今（28）日舉行上梁典禮。交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁及台灣高鐵公司董事長史哲共同主持祈福儀式，於鋼梁安裝螺栓，祈求工程平安順利，現場中央與地方首長、民意代表及產官學界貴賓逾百人到場觀禮。

台灣高鐵表示，為因應運量成長並提升服務品質，董事會於2023年通過新增列車採購案，將引進12組以日本最新N700S為基礎、專為台灣量身打造的N700ST新世代列車。首部列車預計今年7月於日本出廠、8月運抵台灣，待全數投入營運後，尖峰時段整體運能可提升約25%，並可依城際旅運特性，規劃更彈性的停靠與班次配置，分流短、中、長程旅客，提升整體營運效率。

廣告 廣告

史哲在致詞時感謝交通部與鐵道局全力協助新車導入，也感謝高雄市政府支持左營基地擴建工程順利推動。他指出，高鐵營運「一半在白天、一半在夜間」，夜間維修團隊必須在短短數小時內完成列車與軌道的全面檢修，確保隔日安全準點營運，正是維修人員長期投入與高度專業，支撐高鐵維持高妥適率與運量屢創新高。

台灣高鐵說明，左營基地「第二車輛檢修廠」於2024年1月動工，預計2027年12月完工，全長350公尺、寬42.1公尺、高24公尺，總樓地板面積約2.4萬平方公尺，設有6股檢修軌道，完工後可同時支援N700ST與既有700T車型的日檢、月檢及清洗作業，整體維修能量將由現行約38組提升至47組，最大駐車數由44組擴增至50組，以因應車隊擴編需求。

值得一提的是，該檢修廠已取得綠建築合格級認證，興建過程大量採用低碳建材與節能設備，並規劃屋頂太陽能板、廢水回收再利用系統，將成為高鐵首座取得綠建築標章的基地，展現公司落實ESG與永續經營的決心。

台灣高鐵通車營運至今已滿19年，累計運量突破9億8千萬人次。公司指出，隨著N700ST列車自2027年下半年起陸續投入營運，搭配左營第二車輛檢修廠等關鍵設施到位，將可進一步提升運能與服務品質，強化台灣高鐵作為國家重要交通動脈的穩定性與競爭力。

照片來源：交通部

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

韓國實境秀落腳屏東周春米探班 金鐘國吃播連喊好吃

中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅

【文章轉載請註明出處】