高鐵左營站傳有危險物 警持槍搜車廂證實是謊報

警方搜查高鐵車廂。（tseng_wei_an_0504 Threads 提供）

台灣高鐵今（21）日下午傳出突發狀況，原定16:55從左營發車的144車次，在發車前一刻突然進行營運調度，要求所有乘客下車更換至對面列車。據現場目擊民眾表示，當時看見多名員警持步槍巡邏，甚至仔細搜查廁所尿布台與垃圾桶。高鐵公司表示，是因協助鐵路警察進行安全檢查而更換車組，列車略延後約10分鐘發車，目前營運一切正常。警方則證實是謊報，虛驚一場。

目擊民眾指出，當時上車後發現氣氛不尋常，不僅有多名警察在月台與車廂間穿梭，檢查動作也相當仔細，甚至出動持槍員警警戒。

受訪民眾表示：「那時候上車時，看到警察打開廁所的門，包括裡面的尿布台都有拍照；拍完之後，連車廂之間的垃圾桶也有拍照。外面還有拿著步槍的警察在巡邏。那時候想說好認真，居然還要拍照、拿步槍。沒過幾秒，就有警察衝過來說：『所有人趕快下車，到對面的列車去。』」

雖然事發突然，但民眾表示現場並未出現恐慌，大家都配合指示移動到對面正在清潔的列車，約十分鐘後即重新發車北上。高鐵公司表示，該車次是協助鐵警進行安檢才進行調度，目前全線營運正常，請旅客放心搭乘。