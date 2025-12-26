高鐵左營站前新設人行道汽機車違停 警：加強取締

高雄市 / 綜合報導

高雄左營高鐵站前的重信路，是不少旅客搭車或返程要搭車、開車時的必經之路，只是，過去因為騎樓被占用，拖著行李的旅客就必須被迫走路邊，為此，高雄市交通局特別在路邊劃設了一條「標線型人行道」，不過，由於附近餐飲店不少，一到用餐時間，這條人行步道就會被汽、機車違停，有人就說，根本形同虛設，轄區警方表示，將會加強取締。

走在人行道上，可是一路阻礙不少，先是不少機車違停，還有工程車壓線，接著更誇張了，一輛轎車直接停在轉角處，行人要從邊邊鑽過去。

這裡是高雄市左營區的重信路，實際回到現場，確實有駕駛人，無視人行道的存在，直接停上去，而且還不只一輛，汽機車都有，送瓦斯的圖方便，也是直接停上面，這條路就在高雄高鐵站前，因為兩排店家騎樓都被占用，不少旅客拖著行李被迫走路邊，交通局因此特別劃設了，一條標線型人行道。

民眾說：「給行人安全，駕駛人也安全，我覺得走得很舒服很安全。」民眾都認為，可以改善行人地獄的狀況，但沒想到還是被違停。路旁店家說：「還沒有處理還沒正式啊，都還在畫，大家也都會隨便停啊，你一輛大客車有沒有，就已經把(路)占滿了，那機車要騎怎麼騎。」

針對這樣的狀況，交通局表示，將會與轄區警局聯手改善。高雄市交通局副局長劉建邦說：「交通局也會加強宣導，並協請在地的分局來做勸導及取締。」

高雄左營分局博愛四路派出所所長鄭煒說：「警方將該處列為加強巡邏、守望重點，並持續取締人行道違規停車行為。」警方也呼籲，汽機車駕駛人，切勿 占 用人行道，除了會被開單罰錢，如果因此造成交通事故，可就麻煩了。

