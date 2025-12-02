高鐵左營站愛心鼓舞 體育小將北遊開拓視野

高鐵左營站今(二)日協助來自屏東縣恆春鎮「水泉國小」女籃隊與「大平國小」少棒隊團員搭乘高鐵，展開台北文化之旅；出發前，孫作強站長特別為孩子們送上關懷與祝福，鼓勵他們勇敢追夢，同時藉由旅途拓展視野。(見圖)

高鐵左營站今(二)日說明，參與的兩校皆屬偏鄉小學，規模雖然不大，但各自在籃球及棒球體育上均有亮眼成績，其中，「水泉國小」全校只有三十五個學生，儘管訓練資源有限，但在二○二五年仍力克眾多競爭對手，勇奪「全國籃球錦標賽U12女子MINI組」冠軍；另外，「大平國小」少棒隊是目前恆春半島唯一一支少棒隊，全校三到六年級的小將們，幾乎都投入棒球運動，二○二四年更代表台灣，參加「美國貝比魯斯卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽」，讓偏鄉的孩子能有機會與世界接軌，同時展現台灣少棒的實力。

水泉國小王俞揮校長以及大平國小許勝斐校長，特別感謝高鐵公司對教育與體育的關懷，受限於資源及經費，孩子們平常比賽幾乎都是搭乘遊覽車，更遑論有機會搭高鐵出遊，這次旅行孩子們都非常期待，希望透過參觀國家鐵道博物館、天母棒球場、立法院等台灣重要地標，開拓視野，同時感受台灣高鐵的愛心鼓勵。

高鐵左營站站長孫作強表示，台灣高鐵善盡企業社會責任，積極參與社會公益，深入偏鄉落實均衡台灣理念，期待這次活動可以讓孩子們探索更寬廣的世界，成為他們成長的養分之一，迎接未來的挑戰。