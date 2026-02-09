高鐵左營站暖心送愛 家扶兒童北遊展視野

台灣高鐵左營站今（九）日協助屏東家扶中心恆春服務處的孩子們，搭乘高鐵前往台北，感受時速三百公里的便捷與舒適，親睹書本中介紹的台北長甚麼樣子；出發前，高鐵左營站孫作強站長特別到場送上祝福，合影留念，今天剛好也是高鐵公司第一天發放特別印製N700ST新車春聯，孩子們出發前也排隊領取，非常開心，期盼這趟圓夢之旅能帶給孩子們不一樣的寒假回憶，感受來自社會的關懷。(見圖)

成員中的小雯與妹妹分別就讀國小五年級、三年級，平日由八十多歲的曾祖父母照顧，自小未曾離開過恆春半島，最遠僅到高雄參加武術比賽，對即將到來的高鐵之旅興奮不已；而就讀國小六年級的小武，過去搭車到台北必須花很長時間才能抵達，對於一個多小時就能到達目地，直呼不可思議。

屏東家扶中心表示，感謝高鐵公司提早送給孩子們年節大禮，利用高鐵的便捷，縮短城際間的距離，讓孩子們看看別人口中的台北101、總統府、西門町等著名地標，高鐵贈送的不只是車票，更是拓展孩子們視野的機會。

高鐵左營站孫作強站長強調，每個孩子都是寶貝，在社會學習的沃土中汲取養分，茁壯成長，未來成為國家穩健發展的力量之一；台灣高鐵將持續發揮永續關懷的核心價值，積極實踐企業社會責任，將溫暖傳遞至台灣每一個需要的角落，共創美好未來。