高鐵年度獎金發7個月 創營運新高 員工再推3優點

近日不少企業發放年終獎金，高鐵日前也公布年度員工總獎金，加總約7個月薪資，創新高。許多高鐵員工表示，公司工作穩定、薪資福利好，很適合追求穩定生活的人，另上下班通勤搭高鐵免費，真的超讚。根據「比薪水」資料庫統計，高鐵員工平均每日工時約8.5小時，平均月薪為4萬2792元。

台灣高鐵公布最新年度員工總獎金，營運激勵金每人1.2萬元（約0.2個月薪資），已於今年1月2日發放；年終獎金為3.4個月薪資，預計2月6日發放；另有績效獎金，平均3.4個月薪資，將依個人績效於6月30日發放。整體計算，員工全年獎金約7個月薪資，再創新高。

根據「比薪水」資料庫統計，高鐵平均工時8.5小時，平均月薪為4萬2792元，薪資中位數4萬元；平均年薪約60萬1833元、中位數63萬1500元。薪資結構除了12個月月薪，還包含年終獎金、員工分紅及績效獎金，平均年薪約14個月，表現優秀的部門可領更高獎金。

平台資料顯示，高鐵服勤員薪水3萬5千元起，平均工時約8小時，輪班津貼175元／天，晚班過24:00打卡加275元／天，國定假日出勤一天可額外領近4000元；高鐵站務員薪水3萬8千元起，每日工時8小時，部分班型上到10小時，超過8小時的加班費約為時薪2倍，工作內容包括售票、旅客服務與車站維護等。

許多高鐵員工在平台上表示，公司工作環境單純、福利完整，加班費優於勞基法規定，假日出勤薪資也很優渥。雖然升遷機會有限，但很適合追求穩定、重視生活品質的人。此外，最讓員工有感的福利是「通勤免費」，上下班搭高鐵不用錢，讓不少人大讚超香（網路用語：極度讚美、形容很棒、很吸引人），其餘時間搭乘則可享員工優惠價。

