高鐵年終出爐！總獎金7個月創新高 董座史哲內部信曝光

台灣高鐵宣布年終，總獎金達7個月，創下新高。本報資料照片



台灣高鐵年終獎金揭曉。據悉，年終獎金3.4個月、績效獎金3.4個月，加上年初發放的營運激勵金約0.2個月，整體總獎金達到7個月，創下歷史新高。

高鐵公司去年（2025）全年營收達546.4億元，年增2.75%，改寫歷史新高。

營收亮眼，年終獎金也跟著上揚。高鐵公司今公告2025總獎金暨年終獎金發放說明，其中總獎金依公司自結損益的「計列獎金基礎」對應總獎金級距，經董事會審議通過，為7個月，創下新高。

總獎金內容包括3大類，第一是營運激勵金，每名員工定額1.2萬元，約0.2個月薪資，已於今年1月2日發放；第二是年終獎金，每名員工3.4個月，預計2月6日發放；第三是績效獎金，依個人績效不同，平均3.4個月，預計6月30日發放。

廣告 廣告

董事長史哲在內部信指出，今年是高鐵非常關鍵的一年，在歡慶豐收之餘，提醒員工做好營運20周年及高鐵2.0的各項準備，包括左營基地第二檢修廠即將舉辦上梁典禮、燕巢總機廠擴建工程春節後動土、新世代列車N700ST預計7月自日本出廠、8月抵達台灣等。

另外，針對近期發生「列車停站未開門即發車事件」、「通訊異常事件」、「試運轉列車蓋板脫落事件」等過去不曾有過的重大疏失，「這正是給自認已十分熟悉高鐵營運的我們一記當頭棒喝！」提醒員工絕不可自認熟悉而輕忽安全細節，一定要嚴守紀律。

更多太報報導

超商買福袋 抽中台積電股票！萊爾富公布幸運兒中獎編號 頭獎價值171萬元

業者賣車用濾網宣稱可抑制新冠病毒 公平會：廣告不實開罰

從行政轉戰外勤！台電版奧運新生代「桿上蜘蛛人」技壓全場