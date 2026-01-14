高鐵年終加上績效獎金 總獎金7個月創新高

▲高鐵年終出爐加上績效，總獎金上看7個月寫下新高。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣高鐵年終獎金今出爐！年終獎金約3.4個月加上績效獎金平均3.4個月，合計約7個月，為歷史最高。

台灣高鐵今（14）日公告總獎金暨年終獎金發放說明，114年度總獎金依公司自結損益的「計列獎金基礎」對應總獎金級距，已向董事會報告並經審議，114年度總獎金為7.0個月。鑒於獎金數額基於年度決算數所計算之年度獲利數試算，故如實際年度獲利數經會計師查核確定後，與本案所列數額不同，修正月數將另案公告，差額亦將併入115年6月30日發放之「績效獎金」予以調整。

據了解，2025年總獎金分別為營運激勵金、年終獎金，以及績效獎金。營運激勵金為每位員工定額新臺幣12,000元，約為0.2個月薪資，已在115年1月2日發放完畢。另有年終獎金：每位員工3.4個月薪資，預計於115年2月6日發放。績效獎金（含「員工酬勞」）平均為3.40個月薪資，將依個人績效等條件於115年6月30日發放。

