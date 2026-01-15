高鐵年終曝光！ 總獎金可達7個月「創新高」

台北市 / 綜合報導

近期各家公司，陸續公布年終獎金，而高鐵的年終也出爐，今年整體年度總獎金大約7個月，再創新高。

高鐵今年總獎金包含「營運激勵金1.2萬元」，大約是0.2個月，已經在這個月2號發放完畢。而年終獎金有3.4個月，另外績效獎金平均為3.4個月，接下來也將陸續發放。

而根據平面媒體報導，高鐵董事長史哲給員工內部信內容曝光指出，2025是豐收的一年，而2026將是高鐵非常關鍵的一年，必須做好高鐵通車營運20週年及「高鐵2.0」各項準備工作，請同仁繼續加油。

