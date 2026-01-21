高鐵年終爽領7個月！員工揭「3大優勢福利」 羨煞一票人

生活中心／彭淇昀報導

歲末年終將至，公司陸續發放年終獎金。台灣高鐵近日公布，總獎金高達7個月，根據規劃，員工的年終獎金為3.4個月，預計將在2月6日發放，年終還能領績效獎金，約3.4個月，再加上1.2萬營運激勵金。對此，有員工分享在高鐵上班的3大優勢。

台灣高鐵近日公布，總獎金高達7個月創下新高。（圖／資料照）

高鐵公司近年來推動「總獎金制度化」政策，員工年終獎金可領3.4個月，預計2月6日發放；績效獎金平均3.4個月，預計6月30日發放；營運激勵獎金1.2萬元於1月2日發放完畢，換算約0.2個月。整體總獎金高達7個月，創下歷年新高。

高鐵董事長史哲表示，今年是高鐵通車的20週年，是相當關鍵的一年，並推動「高鐵2.0計畫」，而該計畫需要穩定的人才庫。

根據薪資查詢平台《比薪水》統計，高鐵平均月薪為4萬2792元，中位數40000元，平均年薪60萬1833元、中位數63萬1500元。另外，站務員起薪3萬8000元起，服勤員則3萬5000元起跳。站務員每日工時8小時，部分班型需上到10小時，但超過8小時的加班費約為時薪2倍。

員工普遍認為，高鐵適合追求穩定工作、重視生活品質的人。高鐵工作環境單純，但升遷機會相對有限，調薪幅度也不大，且高鐵的加班費優於《勞動基準法》、國定假日出勤薪資優渥，是吸引人才的重要因素。

有高鐵員工表示，相比之前的工作，「到高鐵後覺得大公司有保障，雖然大站比較累，但是換班自由又沒有大夜班，想賺錢就換長時數的班，報名休息日加班，想休息的時候就換短班，紅字不想上公司也不會強迫你」；另外，福利也是相當好，不只上下班「免費搭高鐵」，且員工搭高鐵享有銅板價；下班後能「真正休息」，不需要處理公事，可自己選擇休假日，站務排班也很彈性。

