高鐵年終7個月創新高！ 董事長史哲：需要穩定的人才庫

台灣高鐵近日宣布其年終獎金總額高達7個月，創下歷史新高。根據薪資查詢平台的資料，員工在年前可領到3.4個月的年終獎金，年中則有平均3.4個月的績效獎金，此外還有1.2萬元的營運激勵獎金。這樣的獎金制度讓許多上班族感到羨慕，並認為高鐵的福利相當優渥。

台灣高鐵近日宣布其年終獎金總額高達7個月，創下歷史新高。（資料照／中天新聞）

高鐵董事長史哲表示，2026年是高鐵通車20週年的關鍵年，推動「高鐵2.0」計畫需要穩定的人才庫。制度化的獎金機制不僅讓員工對收入有明確預期，也有效提升士氣，減少人才流失，成為企業穩定經營的重要基石。

廣告 廣告

根據比薪水統計，高鐵的平均月薪約為4萬2792元，其中站務員起薪為3萬8000元，服勤員則為3萬5000元。許多高鐵員工在社群平台上讚揚公司提供的工作與生活平衡，以及優渥的加班費，尤其在國定假日出勤時，額外薪資可達4000元。

高鐵的穩定工作環境和完整的福利制度吸引了許多求職者，尤其是對於重視生活平衡的求職者來說，這裡被視為理想的工作場所。儘管內部調薪與升遷機會有限，但高額的補貼和完善的培訓體系使得員工對未來充滿信心。

延伸閱讀

代駕10分鐘耗5小時！收費4千被質疑 同業：直接送警局

0918地震毀花蓮3橋梁 高寮大橋盼2月春節前通車

Waymo開460萬年薪低門檻徵才！專家曝：難在面試和測驗