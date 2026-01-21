高鐵年終7個月羨煞全台！員工揭「6大福利」全說了

生活中心／周孟漢報導



台灣高鐵日前公布最新年終獎金方案，總發放水準上看7個月，創下歷來新高，引發外界一陣熱議，甚至有不少網友打算轉行，成為台灣高鐵的一份子！不過，若想成功進入高鐵公司，除了要受到面試官青睞外，公司內部的「福利」也是需要了解的一部分。對此，就有不少高鐵員工在得知年終獎金方案後，開心分享了在高鐵工作的「6大福利」，羨煞一票人。

總獎金上看七個月！高鐵員工荷包滿滿





根據內部消息，高鐵2025年總獎金，每位員工可於農曆年前領取約3.4個月的年終獎金，且年中再依績效發放平均3.4個月獎金，同時還加發1.2萬元營運激勵金，整體預估可達7個月，再創新高，超狂待遇讓不少上班族投以羨慕目光。

台灣高鐵員工可於農曆年前領取約3.4個月的年終獎金。（圖／民視新聞網）

好想當高鐵員工！實領月薪數據曝光





由於2025年終獎金讓許多員工荷包滿滿，不少人也動了想進入台灣高鐵的念頭，根據薪資查詢平台《比薪水》統計，高鐵平均月薪42,792元、中位數40,000元，平均年薪601,833元、中位數631,500元，其中站務員底薪38,000元起，服勤員則35,000元起跳。薪資結構為「月薪12個月」、「年終獎金（平均77,500元、中位數90,000元）」、「員工分紅（平均68,000元、中位數60,000元）」、「績效獎金（依部門而定）」。

台灣高鐵員工薪資曝光。（圖／民視新聞網）





高鐵員工現身說法！親揭6大福利





除了薪資外，高鐵公司內也藏著許多福利，從社群平台上可以看到，不少網友大讚「不需要把工作帶回家」、「上下班搭高鐵不用錢」、「休假不會被公司煩」、「平時搭高鐵享銅版價」、「排班彈性」；除此之外，公司在「加班費」上也毫不手軟，若在國定假日出勤，每日可多賺近4000元的加班費。

高鐵員工若在國定假日出勤，每日可多賺近4000元的加班費。（圖／民視新聞網）





