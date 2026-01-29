高鐵年運量估121年破億 有望再贈購8組新車

台灣高鐵採購12組新世代列車N700ST，第一組列車預計8月抵台後展開測試，拚明年8月上線營運。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台灣高鐵去年不僅年運量創新高，營收也逾546億元破紀錄。高鐵董事長史哲拋出「6大高鐵新生活」，直達車型態將大幅改變，他認為明年起新車陸續上線後，10年內台灣生活將產生更巨大變化，預估民國121年時，高鐵年運量將破億人次。另據悉，高鐵除現在採購的12組新車外，後續不排除再增購8列。

史哲指出，高鐵去年不僅年運量創新高，營收也創新高，較113年增加14.6億元，去年達到546.5億元，運量則年增1.1萬人次，預估121年整年運量會破億人次，運量成長速度比原本預估還快，因此對於新車導入的如期上路非常有壓力。

廣告 廣告

高鐵董事長史哲拋出6大高鐵新生活，直達車型態將大幅改變。（蔡明亘攝）

史哲說，許多民眾希望新車買進來趕快上線服務，但這是除了高鐵興建期外，最大型硬體投資，包括購入車輛、增建左營二檢廠、燕巢總機廠等改造，總經費將破千億元，是高鐵開通以來最大工程項目，對高鐵確實滿辛苦，新車上路倍感壓力，現在第一線同仁相當辛苦，盼讓運量非常高的狀況下可獲紓解。

史哲提到，愈來愈多旅客依賴高鐵南北移動，新車到位、車隊持續擴大後，長期目標是能依各站需求規畫新班表，有效分流短、中、長途旅客，實現6大高鐵新生活，包括尖峰發車能量提升50％，端點站最尖峰時段每小時可對開12班次（原為8班次）；桃園、新竹最尖峰時段每小時可停靠8班次；增加台中直達車，台北、台中最尖峰時段每小時可提供4班次直達車；強化南部直達車，台南、嘉義最尖峰時段每小時可提供2班次直達車；北部直達南部，長短程分流，增加大台北地區直達台南、左營的直達車，與中短途旅客分流；車組分類運用，直達車優先以新車型提供服務。

史哲表示，期待高鐵新生活，從每一站的需求來看，現在面臨的是通勤化、生活化，每天早上桃園、新竹、台中非常壅塞，房價動不了就人動，甚至從人口來看，總體人口沒增加下，雙北人口減少跟高鐵有很大關係，這是高鐵新的城市形成，通勤化狀況下需要大幅增加運能。

史哲說，未來新的車組數足夠後，會產生新的班次結構，對整體台灣生活樣貌，會有大幅度變化，大家也可思考，是否要去其他地方生活、上班等。

史哲指出，新車導入對台灣整體改變是高鐵公司的責任，過去19年已在發生，最近看新竹高鐵站建站前後落差，解釋何謂新的高鐵生活、高鐵城市。他也說，明年新車導入後，未來10年會產生更巨大變化，均衡台灣因高鐵而產生，高鐵其實不只是過去的「be there」，可說是台灣的動脈。

台灣高鐵採購12組新世代列車N700ST，第一組列車預計8月抵台後展開測試，拚明年8月上線營運，全數車組預計117年上線。據了解，高鐵112年與日本日立東芝聯盟簽署新車採購合約中，除已確定的12組外，也包括後續增購的選擇權，高鐵不排除再增購8組新車，相關規畫預計今年上半年搬上董事會討論。

更多中時新聞網報導

胡瓜為啦啦隊圓夢 當場腿軟求饒

陳漢典娶嬌妻認貪圖Lulu美色

青峰要放假跟命運對著幹