高鐵座位上有人還要求「換位」！ 她拒絕被網友們讚爆了

搭乘高鐵等對號坐大眾運輸時，大家多多少少都遇過有換位子的請求。（示意圖，本刊資料照）

搭乘對號坐大眾運輸時，大家多多少少都遇過有換位子的請求。有位女性網友昨（18）日於網路論壇po文，提到自己搭高鐵上車時，發現自己的位子已有人坐在上面，對方要求換位，但原po鼓起勇氣拒絕了，她認為大家想跟親友坐在一起的話，要記得提早訂位。該篇po文曝光後，反而被許多網友留言讚爆，認為原po本來就有權力決定要不要換位。

有女網友昨天在Dcard論壇po文，提到自己搭高鐵時，發現位子上已有人坐著，對方接著請求換位，原po這次決定鼓起勇氣拒絕，後來順利的坐在本來買的位子上，雖然後來一直戰戰兢兢，很害怕被詛咒咒罵之類的。原po也坦言，如果是以前「我可能會默默的答應換」。

廣告 廣告

原po也藉此機會提醒大家，如果搭高鐵想跟朋友、家人坐在一起的話，記得提早訂位，「或許有些人不在意人家跟他換座位，但還是有一部分的人很在意卻不好意思拒絕而感到為難的！」

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「沒事的妳很棒👍🏻妳本來就有權利決定要不要換位」「做得好！如果真的發生對方找你麻煩，就找高鐵人員處理」「必須讚賞你！現在很多人都是坐了才問，超無法理解的」「自己的權益要自己爭取，別人沒有理所當然的事。」

更多鏡週刊報導

要柯文哲「管好自己的嘴」 Cheap讚國民黨變聰明：為了大局可以裝孫子

台中逢甲夜市爆有「攝狼」 網見疑似偷拍手法全嚇傻

分析川普給15%關稅協議意圖 學者預測：任內完成美台建交