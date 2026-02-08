高鐵座椅轉90度秒變「觀光列車」 16萬人看傻！官方發聲

一名網友搭高鐵時，目擊有旅客將座椅旋轉90度，面向窗戶坐，讓他看傻眼，並將畫面PO上網後，引起16萬人熱烈討論，直呼「直接變成觀光列車」，台灣高鐵表示，座椅雖然可旋轉，但前提是不得影響其他旅客乘坐權益。

原PO近日於Threads上傳照片，只見高鐵車廂中有旅客將座椅轉面向窗外，這種坐法他第一次看到，感到非常疑惑。

圖文曝光後，也引起16萬人關注，網友全看傻眼，表示雖然知道座椅可旋轉，但沒想到有人會這樣坐；也有人笑喊「直接升級觀光列車」、「自己打造觀光列車」、「從來沒想過有這種坐法」、「開啟觀光列車商務體驗模式」、「我連旋轉扭在哪都不知道」、「窗景第一排」。

大眾運輸工具中，台鐵各級對號列車及高鐵座椅都具備旋轉功能，高鐵主要用於列車來回方向不同時調整，通常由清潔人員在末站將座椅歸位；台鐵對號列車座椅營運時均以面向列車前進方向定位，部分座位如普悠瑪桌型座位則無旋轉功能，原則上旅客不得自行調整，以維持乘車舒適與安全。

針對原PO看到的狀況，高鐵表示，所有車廂座椅可旋轉180度，方便和同行旅客共乘互動，但不得影響其他旅客，列車服務人員若發現有影響他人的情況，會主動勸導，旅客也可主動反映。

