高鐵延伸到宜蘭將核定 李鴻源提醒「雪隧讓物價、房價漲」宜蘭人會受惠嗎？

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

北宜高鐵興建計畫目前已由交通部送進行政院核定準備啟動，前內政部長李鴻源今（12）日表示，高鐵要延伸宜蘭、屏東，不是要問高鐵「能不能」，而是「為甚麼」？他也以雪山隧道的前例質疑，雪隧開挖當時，他就寫信給時任宜蘭縣長，信中指出，雪隧通車一定有大批台北人到宜蘭買別墅，並建議縣長一定要將農地做好規劃，若不做，未來宜蘭可能不再是宜蘭，結果如今「宜蘭桃園化」，將近8千棟別墅，這就是雪隧活生生的案例。

北宜高鐵興建計畫目前已由交通部送進行政院核定準備啟動，前內政部長李鴻源今（12）日反問，當時雪山隧道興建後，宜蘭人物價也漲、房價也漲，宜蘭人有受惠嗎？（圖／）

「北宜高鐵工程技術不是問題，但從1千億變成3、4千多億，難道是隔空抓藥？」李鴻源今日接受《中午來開匯》節目專訪時談及高鐵延伸至宜蘭議題。他反問，宜蘭人物價也漲、房價也漲，宜蘭人有受惠嗎？這是雪隧當初的教訓，再者，高鐵定線怎麼定？高鐵去宜蘭要走哪一條線，哪一條線未來會變成政治角力，所以要不要考慮走台鐵舊線，以高鐵速度可能半小時抵達宜蘭，未來宜蘭的定位也會成為台北的衛星城市。

「蓋高鐵對宜蘭的定位是甚麼？假如宜蘭成為台北半日生活圈，宜蘭就不再是宜蘭。」李鴻源說，宜蘭若變成台北的衛星城市，並轉為台北近郊的概念，宜蘭人希望未來是這樣嗎？再者，宜蘭淹水應該要解決，排水問題確實難解，基礎建設是否足夠。此外，中央政府有其角度，宜蘭縣民也有自己的角度，一定先把定位搞清楚後，再進行後續的工程可行性規劃、後續環境影響評估、未來宜蘭濕地遭受破壞，這是宜蘭人想要的嗎？

李鴻源直言，針對未來北宜高鐵定線，觀察西部高鐵定線大多離與原都市區域太遠，他建議高鐵可走台鐵舊線，不僅會讓工程費減少，也讓旅客下車直接在宜蘭火車站，較為便利。對於定線，他認為後續會牽涉利益與政商關係，不是不好而是要專業面對。





