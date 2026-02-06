高鐵延伸宜蘭估「年損6.27億元」！台鐵：應有補償機制

記者柯美儀／台北報導

高鐵延伸宜蘭案待行政院核定。台鐵今（6）日坦言此案對運量和營收將造成影響，不僅影響台北至宜蘭路段，更考量中南部旅客運量。初步估算，高鐵延伸宜蘭每年恐使台鐵運量與營收減少約6.27億元，平日運量減9000人，假日減1.7萬人。為因應挑戰，台鐵將採取三大措施。

針對高鐵延伸宜蘭案，馮輝昇表示，這不只是單純的台北到宜蘭路段問題，運量分析同時考量從台中、嘉義、台南前往宜蘭的旅客。初步估算，高鐵延伸宜蘭每年可能讓台鐵運量與營收減少約6.27億元，平日運量減少約9000人，假日減少約1.7萬人。

為因應衝擊，馮輝昇說，台鐵將採取三大措施，第一，宜蘭地區轉乘運輸需詳細規劃，讓旅客可從高鐵轉乘台鐵，再前往東部，建構複合運具運輸系統；第二，檢討北宜路廊（含南港、福隆、礁溪及宜蘭）的營運模式，強化利基市場運輸服務，以減輕高鐵延伸影響；第三，依照台鐵公司設置條例，若政策推動造成營運損失，應有合理補償機制。

馮輝昇強調，台鐵已在歷次討論中表達立場，將配合國家高快速鐵路網推動計畫，同時調整營運模式，確保雙鐵複合運輸的相關配套措施完善。

